ألف دولار هونغ كونغ إلى شلن أوغندي

تحويل HKD إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hkd
504,586 ugx

1.00000 HKD = 504.58600 UGX

Mid-market exchange rate at 07:50
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.197850.7889241.344151.525440.923151.3513582.8773
1 CNY0.1389310.1096050.1867430.2119290.1282530.18774411.5142
1 GBP1.267559.1236311.703781.933571.170151.7129105.051
1 SGD0.7439655.354950.58693111.134870.6867891.0053661.6578

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / شلن أوغندي
100 HKD50458.60000 UGX
200 HKD100917.20000 UGX
300 HKD151375.80000 UGX
500 HKD252293.00000 UGX
1000 HKD504586.00000 UGX
2000 HKD1009172.00000 UGX
2500 HKD1261465.00000 UGX
3000 HKD1513758.00000 UGX
4000 HKD2018344.00000 UGX
5000 HKD2522930.00000 UGX
10000 HKD5045860.00000 UGX
20000 HKD10091720.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / دولار هونغ كونغ
1 UGX0.00198 HKD
5 UGX0.00991 HKD
10 UGX0.01982 HKD
20 UGX0.03964 HKD
50 UGX0.09909 HKD
100 UGX0.19818 HKD
250 UGX0.49545 HKD
500 UGX0.99091 HKD
1000 UGX1.98182 HKD
2000 UGX3.96364 HKD
5000 UGX9.90910 HKD
10000 UGX19.81820 HKD