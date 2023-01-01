نيراس نيجيري إلى دينار صربي

تحويل NGN إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
143.27 rsd

1.00000 NGN = 0.14327 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
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NGN إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدينار الصربي
1 NGN0.14327 RSD
5 NGN0.71637 RSD
10 NGN1.43273 RSD
20 NGN2.86546 RSD
50 NGN7.16365 RSD
100 NGN14.32730 RSD
250 NGN35.81825 RSD
500 NGN71.63650 RSD
1000 NGN143.27300 RSD
2000 NGN286.54600 RSD
5000 NGN716.36500 RSD
10000 NGN1432.73000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / النيرة النيجيرية
1 RSD6.97970 NGN
5 RSD34.89850 NGN
10 RSD69.79700 NGN
20 RSD139.59400 NGN
50 RSD348.98500 NGN
100 RSD697.97000 NGN
250 RSD1744.92500 NGN
500 RSD3489.85000 NGN
1000 RSD6979.70000 NGN
2000 RSD13959.40000 NGN
5000 RSD34898.50000 NGN
10000 RSD69797.00000 NGN