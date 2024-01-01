Nijerya nairasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile NGN → RSD çevirin

1.000 ngn
71,68 rsd

1.00000 NGN = 0.07168 RSD

15:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927655.95430.794313134.53430.802317.060683.0136
1 EUR1.078160.31870.85629145.02833.204918.391389.4887
1 PHP0.01787170.016578610.01419572.404350.550490.3049021.4836
1 GBP1.258951.1678370.44371169.37238.778621.4784104.51

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

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NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Sırp Dinarı
1 NGN0.07168 RSD
5 NGN0.35838 RSD
10 NGN0.71677 RSD
20 NGN1.43354 RSD
50 NGN3.58385 RSD
100 NGN7.16769 RSD
250 NGN17.91923 RSD
500 NGN35.83845 RSD
1000 NGN71.67690 RSD
2000 NGN143.35380 RSD
5000 NGN358.38450 RSD
10000 NGN716.76900 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Nijerya Nairası
1 RSD13.95150 NGN
5 RSD69.75750 NGN
10 RSD139.51500 NGN
20 RSD279.03000 NGN
50 RSD697.57500 NGN
100 RSD1395.15000 NGN
250 RSD3487.87500 NGN
500 RSD6975.75000 NGN
1000 RSD13951.50000 NGN
2000 RSD27903.00000 NGN
5000 RSD69757.50000 NGN
10000 RSD139515.00000 NGN