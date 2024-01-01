2.000 Sırp dinarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile RSD → NGN çevirin

2.000 rsd
30.565,20 ngn

1,000РСД RSD = 15,28₦ NGN

01:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,364115,3641
Düşük14,111312,3478
Ortalama14,765513,9780
Değişim8.30%20.52%
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1 RSD → NGN istatistikleri

RSD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,3641, en düşük 14,1113 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,7655 oldu. RSD → NGN kurundaki değişiklik 8.30 değerindeydi.

RSD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,3641, en düşük 12,3478 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,9780 oldu. RSD → NGN kurundaki değişiklik 20.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9360,78618,2861,3881,33783,753
1 EUR1,079120,4330,84819,7321,4971,44390,373
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,423
1 GBP1,2721,17924,087123,2611,7651,701106,537

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Nijerya Nairası
1 RSD15,28260 NGN
5 RSD76,41300 NGN
10 RSD152,82600 NGN
20 RSD305,65200 NGN
50 RSD764,13000 NGN
100 RSD1.528,26000 NGN
250 RSD3.820,65000 NGN
500 RSD7.641,30000 NGN
1000 RSD15.282,60000 NGN
2000 RSD30.565,20000 NGN
5000 RSD76.413,00000 NGN
10000 RSD152.826,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Sırp Dinarı
1 NGN0,06543 RSD
5 NGN0,32717 RSD
10 NGN0,65434 RSD
20 NGN1,30868 RSD
50 NGN3,27171 RSD
100 NGN6,54341 RSD
250 NGN16,35853 RSD
500 NGN32,71705 RSD
1000 NGN65,43410 RSD
2000 NGN130,86820 RSD
5000 NGN327,17050 RSD
10000 NGN654,34100 RSD