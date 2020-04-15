1 Sırp dinarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile RSD → NGN çevirin

1 rsd
15,20 ngn

1,000РСД RSD = 15,20₦ NGN

01:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RSD → NGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RSD → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,364115,3641
Düşük14,111312,3478
Ortalama14,765513,9780
Değişim8.30%20.52%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RSD → NGN istatistikleri

RSD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,3641, en düşük 14,1113 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,7655 oldu. RSD → NGN kurundaki değişiklik 8.30 değerindeydi.

RSD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,3641, en düşük 12,3478 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,9780 oldu. RSD → NGN kurundaki değişiklik 20.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9470,78618,2871,3881,33783,75
1 EUR1,079120,4450,84819,7331,4981,44390,374
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,42
1 GBP1,2721,17924,101123,2621,7651,701106,534

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Nijerya Nairası
1 RSD15,20280 NGN
5 RSD76,01400 NGN
10 RSD152,02800 NGN
20 RSD304,05600 NGN
50 RSD760,14000 NGN
100 RSD1.520,28000 NGN
250 RSD3.800,70000 NGN
500 RSD7.601,40000 NGN
1000 RSD15.202,80000 NGN
2000 RSD30.405,60000 NGN
5000 RSD76.014,00000 NGN
10000 RSD152.028,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Sırp Dinarı
1 NGN0,06578 RSD
5 NGN0,32889 RSD
10 NGN0,65777 RSD
20 NGN1,31554 RSD
50 NGN3,28886 RSD
100 NGN6,57772 RSD
250 NGN16,44430 RSD
500 NGN32,88860 RSD
1000 NGN65,77720 RSD
2000 NGN131,55440 RSD
5000 NGN328,88600 RSD
10000 NGN657,77200 RSD