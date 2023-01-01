10 Nijerya nairasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile NGN → RSD çevirin

10 ngn
1.44 rsd

1.00000 NGN = 0.14419 RSD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → RSD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 RSD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Sırp Dinarı
1 NGN0.14419 RSD
5 NGN0.72094 RSD
10 NGN1.44187 RSD
20 NGN2.88374 RSD
50 NGN7.20935 RSD
100 NGN14.41870 RSD
250 NGN36.04675 RSD
500 NGN72.09350 RSD
1000 NGN144.18700 RSD
2000 NGN288.37400 RSD
5000 NGN720.93500 RSD
10000 NGN1441.87000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Nijerya Nairası
1 RSD6.93543 NGN
5 RSD34.67715 NGN
10 RSD69.35430 NGN
20 RSD138.70860 NGN
50 RSD346.77150 NGN
100 RSD693.54300 NGN
250 RSD1733.85750 NGN
500 RSD3467.71500 NGN
1000 RSD6935.43000 NGN
2000 RSD13870.86000 NGN
5000 RSD34677.15000 NGN
10000 RSD69354.30000 NGN