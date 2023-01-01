نيراس نيجيري إلى لاري جورجي

تحويل NGN إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
3.50 gel

1.00000 NGN = 0.00350 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39 UTC
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NGN إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436771.662720.964618.3608
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1121921.1699
1USD0.938050.81357183.1271.347751.55970.9048517.2232
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621310.01876280.01088520.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / لاري جورجي
1 NGN0.00350 GEL
5 NGN0.01750 GEL
10 NGN0.03501 GEL
20 NGN0.07001 GEL
50 NGN0.17503 GEL
100 NGN0.35006 GEL
250 NGN0.87514 GEL
500 NGN1.75028 GEL
1000 NGN3.50056 GEL
2000 NGN7.00112 GEL
5000 NGN17.50280 GEL
10000 NGN35.00560 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / النيرة النيجيرية
1 GEL285.66900 NGN
5 GEL1428.34500 NGN
10 GEL2856.69000 NGN
20 GEL5713.38000 NGN
50 GEL14283.45000 NGN
100 GEL28566.90000 NGN
250 GEL71417.25000 NGN
500 GEL142834.50000 NGN
1000 GEL285669.00000 NGN
2000 GEL571338.00000 NGN
5000 GEL1428345.00000 NGN
10000 GEL2856690.00000 NGN