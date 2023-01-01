نيراس نيجيري إلى كوانزا أنغولي

تحويل NGN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1042.68 aoa

1.00000 NGN = 1.04268 AOA

Mid-market exchange rate at 21:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491441.657810.9644518.8093
1 GBP1.1528711.2627105.2271.719231.911011.1118921.6821
1 USD0.9130.791954183.3351.361551.513430.8805517.1712
1 INR0.01095470.009503250.011999810.01633830.01816080.01056640.20605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Angolan Kwanza
1 NGN1.04268 AOA
5 NGN5.21340 AOA
10 NGN10.42680 AOA
20 NGN20.85360 AOA
50 NGN52.13400 AOA
100 NGN104.26800 AOA
250 NGN260.67000 AOA
500 NGN521.34000 AOA
1000 NGN1042.68000 AOA
2000 NGN2085.36000 AOA
5000 NGN5213.40000 AOA
10000 NGN10426.80000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / النيرة النيجيرية
1 AOA0.95906 NGN
5 AOA4.79532 NGN
10 AOA9.59064 NGN
20 AOA19.18128 NGN
50 AOA47.95320 NGN
100 AOA95.90640 NGN
250 AOA239.76600 NGN
500 AOA479.53200 NGN
1000 AOA959.06400 NGN
2000 AOA1918.12800 NGN
5000 AOA4795.32000 NGN
10000 AOA9590.64000 NGN