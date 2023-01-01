20 كوانزا أنغولي إلى نيراس نيجيري

تحويل AOA إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ aoa
١٨٫٧٣ ngn

1.00000 AOA = 0.93625 NGN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / النيرة النيجيرية
1 AOA0.93625 NGN
5 AOA4.68127 NGN
10 AOA9.36255 NGN
20 AOA18.72510 NGN
50 AOA46.81275 NGN
100 AOA93.62550 NGN
250 AOA234.06375 NGN
500 AOA468.12750 NGN
1000 AOA936.25500 NGN
2000 AOA1872.51000 NGN
5000 AOA4681.27500 NGN
10000 AOA9362.55000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Angolan Kwanza
1 NGN1.06808 AOA
5 NGN5.34040 AOA
10 NGN10.68080 AOA
20 NGN21.36160 AOA
50 NGN53.40400 AOA
100 NGN106.80800 AOA
250 NGN267.02000 AOA
500 NGN534.04000 AOA
1000 NGN1068.08000 AOA
2000 NGN2136.16000 AOA
5000 NGN5340.40000 AOA
10000 NGN10680.80000 AOA