20 نيراس نيجيري إلى كوانزا أنغولي

تحويل NGN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
10.37 aoa

1.00000 NGN = 0.51840 AOA

Mid-market exchange rate at 03:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562051.0844589.86931.470351.662370.95722518.447
1 GBP1.1679411.2666104.9641.717321.94161.1179921.5455
1 USD0.922150.789515182.87091.355851.532920.8826517.0105
1 INR0.01112730.009527050.01206710.0163610.01849770.01065090.205265

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Angolan Kwanza
1 NGN0.51840 AOA
5 NGN2.59201 AOA
10 NGN5.18403 AOA
20 NGN10.36806 AOA
50 NGN25.92015 AOA
100 NGN51.84030 AOA
250 NGN129.60075 AOA
500 NGN259.20150 AOA
1000 NGN518.40300 AOA
2000 NGN1036.80600 AOA
5000 NGN2592.01500 AOA
10000 NGN5184.03000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / النيرة النيجيرية
1 AOA1.92900 NGN
5 AOA9.64500 NGN
10 AOA19.29000 NGN
20 AOA38.58000 NGN
50 AOA96.45000 NGN
100 AOA192.90000 NGN
250 AOA482.25000 NGN
500 AOA964.50000 NGN
1000 AOA1929.00000 NGN
2000 AOA3858.00000 NGN
5000 AOA9645.00000 NGN
10000 AOA19290.00000 NGN