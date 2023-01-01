نيراس نيجيري إلى دينار تونسي

تحويل NGN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٤٫١٠٤ tnd

1.00000 NGN = 0.00410 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 23:47 UTC
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NGN إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.436841.662530.964518.3625
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917041.112221.1735
1USD0.9380.813471183.1271.347751.559450.904717.224
1INR0.01128390.009785880.012029810.01621310.01875990.01088330.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Tunisian Dinar
1 NGN0.00410 TND
5 NGN0.02052 TND
10 NGN0.04104 TND
20 NGN0.08207 TND
50 NGN0.20518 TND
100 NGN0.41036 TND
250 NGN1.02591 TND
500 NGN2.05181 TND
1000 NGN4.10363 TND
2000 NGN8.20726 TND
5000 NGN20.51815 TND
10000 NGN41.03630 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / النيرة النيجيرية
1 TND243.68700 NGN
5 TND1218.43500 NGN
10 TND2436.87000 NGN
20 TND4873.74000 NGN
50 TND12184.35000 NGN
100 TND24368.70000 NGN
250 TND60921.75000 NGN
500 TND121843.50000 NGN
1000 TND243687.00000 NGN
2000 TND487374.00000 NGN
5000 TND1218435.00000 NGN
10000 TND2436870.00000 NGN