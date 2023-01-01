نيراس نيجيري إلى دينار تونسي
تحويل NGN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار تونسي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نايرا نيجيرية
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Tunisian Dinar / النيرة النيجيرية
|1 TND
|243.68700 NGN
|5 TND
|1218.43500 NGN
|10 TND
|2436.87000 NGN
|20 TND
|4873.74000 NGN
|50 TND
|12184.35000 NGN
|100 TND
|24368.70000 NGN
|250 TND
|60921.75000 NGN
|500 TND
|121843.50000 NGN
|1000 TND
|243687.00000 NGN
|2000 TND
|487374.00000 NGN
|5000 TND
|1218435.00000 NGN
|10000 TND
|2436870.00000 NGN