Nijerya nairasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile NGN → TND çevirin

1.000 ngn
2,064 tnd

1.00000 NGN = 0.00206 TND

15:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856471.0783589.51931.454421.653020.9476918.3977
1 GBP1.1675811.25905104.521.698141.930021.1065121.4807
1 USD0.927350.79425183.01511.348751.532920.8788517.061
1 INR0.01117080.009567530.01204610.0162470.01846550.01058660.205517

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Nijerya nairasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Tunus Dinarı
1 NGN0.00206 TND
5 NGN0.01032 TND
10 NGN0.02064 TND
20 NGN0.04127 TND
50 NGN0.10318 TND
100 NGN0.20637 TND
250 NGN0.51592 TND
500 NGN1.03183 TND
1000 NGN2.06366 TND
2000 NGN4.12732 TND
5000 NGN10.31830 TND
10000 NGN20.63660 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Nijerya Nairası
1 TND484.57600 NGN
5 TND2422.88000 NGN
10 TND4845.76000 NGN
20 TND9691.52000 NGN
50 TND24228.80000 NGN
100 TND48457.60000 NGN
250 TND121144.00000 NGN
500 TND242288.00000 NGN
1000 TND484576.00000 NGN
2000 TND969152.00000 NGN
5000 TND2422880.00000 NGN
10000 TND4845760.00000 NGN