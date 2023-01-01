20 Nijerya nairasından Tunus dinarına
Reel döviz kuru ile NGN → TND çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Tunus Dinarı / Nijerya Nairası
|1 TND
|244.00900 NGN
|5 TND
|1220.04500 NGN
|10 TND
|2440.09000 NGN
|20 TND
|4880.18000 NGN
|50 TND
|12200.45000 NGN
|100 TND
|24400.90000 NGN
|250 TND
|61002.25000 NGN
|500 TND
|122004.50000 NGN
|1000 TND
|244009.00000 NGN
|2000 TND
|488018.00000 NGN
|5000 TND
|1220045.00000 NGN
|10000 TND
|2440090.00000 NGN