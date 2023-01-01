نيراس نيجيري إلى جنيه جيرزي

تحويل NGN إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
0.99 jep

1.00000 NGN = 0.00099 JEP

Mid-market exchange rate at 21:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491441.657810.9644518.8093
1 GBP1.1528711.2627105.2271.719231.911011.1118921.6821
1 USD0.9130.791954183.3351.361551.513430.8805517.1712
1 INR0.01095470.009503250.011999810.01633830.01816080.01056640.20605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه جيرسي
1 NGN0.00099 JEP
5 NGN0.00493 JEP
10 NGN0.00986 JEP
20 NGN0.01971 JEP
50 NGN0.04928 JEP
100 NGN0.09857 JEP
250 NGN0.24642 JEP
500 NGN0.49284 JEP
1000 NGN0.98569 JEP
2000 NGN1.97138 JEP
5000 NGN4.92845 JEP
10000 NGN9.85689 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / النيرة النيجيرية
1 JEP1014.52000 NGN
5 JEP5072.60000 NGN
10 JEP10145.20000 NGN
20 JEP20290.40000 NGN
50 JEP50726.00000 NGN
100 JEP101452.00000 NGN
250 JEP253630.00000 NGN
500 JEP507260.00000 NGN
1000 JEP1014520.00000 NGN
2000 JEP2029040.00000 NGN
5000 JEP5072600.00000 NGN
10000 JEP10145200.00000 NGN