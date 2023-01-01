尼日利亞奈拉兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.8641.097491.42881.49011.652090.957618.9571
1 GBP1.1574111.27015105.8211.724671.912161.1083321.9413
1 USD0.911250.787309183.3141.357851.505460.872617.2746
1 INR0.01093750.00944990.012002810.0162980.01806970.01047360.207343

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如何將尼日利亞奈拉兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇NGN你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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尼日利亞奈拉熱門貨幣組合

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奈及利亞奈拉澤西鎊兌換率
1 NGN0.00099 JEP
5 NGN0.00497 JEP
10 NGN0.00994 JEP
20 NGN0.01988 JEP
50 NGN0.04970 JEP
100 NGN0.09940 JEP
250 NGN0.24850 JEP
500 NGN0.49701 JEP
1000 NGN0.99401 JEP
2000 NGN1.98803 JEP
5000 NGN4.97006 JEP
10000 NGN9.94013 JEP
澤西鎊奈及利亞奈拉兌換率
1 JEP1006.02000 NGN
5 JEP5030.10000 NGN
10 JEP10060.20000 NGN
20 JEP20120.40000 NGN
50 JEP50301.00000 NGN
100 JEP100602.00000 NGN
250 JEP251505.00000 NGN
500 JEP503010.00000 NGN
1000 JEP1006020.00000 NGN
2000 JEP2012040.00000 NGN
5000 JEP5030100.00000 NGN
10000 JEP10060200.00000 NGN