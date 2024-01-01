埃及鎊 (EGP)

貨幣名稱

埃及鎊

EGP 匯率

 USD EUR CAD GBP AUD INR AED TRY
從EGP0.02088 0.01952 0.02854 0.01672 0.03196 1.74155 0.07669 0.67765
至EGP47.89630 51.23470 35.03620 59.82490 31.28830 0.57420 13.04030 1.47568

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比較匯率

埃及鎊兌各國貨幣匯率