Nijerya nairasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile NGN → JEP çevirin

1.000 ngn
0,52 jep

1.00000 NGN = 0.00052 JEP

15:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562651.0777589.46921.454261.652610.94791518.3957
1 GBP1.1678611.25865104.4871.698361.931.1070321.4834
1 USD0.92790.794502183.01481.349351.533390.8795517.0686
1 INR0.0111770.009570610.012046110.01625430.01847130.01059510.205609

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Nijerya nairasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Jersey poundu
1 NGN0.00052 JEP
5 NGN0.00262 JEP
10 NGN0.00524 JEP
20 NGN0.01048 JEP
50 NGN0.02619 JEP
100 NGN0.05238 JEP
250 NGN0.13096 JEP
500 NGN0.26192 JEP
1000 NGN0.52385 JEP
2000 NGN1.04769 JEP
5000 NGN2.61923 JEP
10000 NGN5.23846 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Nijerya Nairası
1 JEP1908.96000 NGN
5 JEP9544.80000 NGN
10 JEP19089.60000 NGN
20 JEP38179.20000 NGN
50 JEP95448.00000 NGN
100 JEP190896.00000 NGN
250 JEP477240.00000 NGN
500 JEP954480.00000 NGN
1000 JEP1908960.00000 NGN
2000 JEP3817920.00000 NGN
5000 JEP9544800.00000 NGN
10000 JEP19089600.00000 NGN