10 bin Nijerya nairasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile NGN → JEP çevirin

10000 ngn
10.04 jep

1.00000 NGN = 0.00100 JEP

11:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86551.097391.42631.490081.658050.962518.8333
1 GBP1.155411.2678105.6321.721611.915681.1120721.7596
1 USD0.91130.788768183.31931.357951.511030.877117.1633
1 INR0.01093780.009466810.01200210.01629810.01813540.0105270.205994

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Nijerya nairasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Jersey poundu
1 NGN0.00100 JEP
5 NGN0.00502 JEP
10 NGN0.01004 JEP
20 NGN0.02008 JEP
50 NGN0.05021 JEP
100 NGN0.10042 JEP
250 NGN0.25104 JEP
500 NGN0.50208 JEP
1000 NGN1.00415 JEP
2000 NGN2.00830 JEP
5000 NGN5.02075 JEP
10000 NGN10.04150 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Nijerya Nairası
1 JEP995.86900 NGN
5 JEP4979.34500 NGN
10 JEP9958.69000 NGN
20 JEP19917.38000 NGN
50 JEP49793.45000 NGN
100 JEP99586.90000 NGN
250 JEP248967.25000 NGN
500 JEP497934.50000 NGN
1000 JEP995869.00000 NGN
2000 JEP1991738.00000 NGN
5000 JEP4979345.00000 NGN
10000 JEP9958690.00000 NGN