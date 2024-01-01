10 آلاف نيراس نيجيري إلى جنيه جيرزي

تحويل NGN إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 ngn
4.88 jep

1.00000 NGN = 0.00049 JEP

Mid-market exchange rate at 05:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563151.084489.84731.470721.663320.95792518.4497
1 GBP1.1677911.26635104.9231.717491.94241.1186621.5453
1 USD0.92220.789671182.85441.356251.533860.8833517.0137
1 INR0.011130.009530830.012069410.01636910.01851270.01066150.205345

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه جيرسي
1 NGN0.00049 JEP
5 NGN0.00244 JEP
10 NGN0.00488 JEP
20 NGN0.00977 JEP
50 NGN0.02441 JEP
100 NGN0.04883 JEP
250 NGN0.12207 JEP
500 NGN0.24414 JEP
1000 NGN0.48827 JEP
2000 NGN0.97654 JEP
5000 NGN2.44135 JEP
10000 NGN4.88271 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / النيرة النيجيرية
1 JEP2048.04000 NGN
5 JEP10240.20000 NGN
10 JEP20480.40000 NGN
20 JEP40960.80000 NGN
50 JEP102402.00000 NGN
100 JEP204804.00000 NGN
250 JEP512010.00000 NGN
500 JEP1024020.00000 NGN
1000 JEP2048040.00000 NGN
2000 JEP4096080.00000 NGN
5000 JEP10240200.00000 NGN
10000 JEP20480400.00000 NGN