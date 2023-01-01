نيراس نيجيري إلى ليك ألباني

تحويل NGN إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
129.68 all

1.00000 NGN = 0.12968 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:33 UTC
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NGN إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3619
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91681.1120721.1701
1USD0.9380.81357183.1271.347751.559450.904717.2234
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875990.01088330.207194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليك ألباني
1 NGN0.12968 ALL
5 NGN0.64841 ALL
10 NGN1.29683 ALL
20 NGN2.59366 ALL
50 NGN6.48415 ALL
100 NGN12.96830 ALL
250 NGN32.42075 ALL
500 NGN64.84150 ALL
1000 NGN129.68300 ALL
2000 NGN259.36600 ALL
5000 NGN648.41500 ALL
10000 NGN1296.83000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / النيرة النيجيرية
1 ALL7.71110 NGN
5 ALL38.55550 NGN
10 ALL77.11100 NGN
20 ALL154.22200 NGN
50 ALL385.55500 NGN
100 ALL771.11000 NGN
250 ALL1927.77500 NGN
500 ALL3855.55000 NGN
1000 ALL7711.10000 NGN
2000 ALL15422.20000 NGN
5000 ALL38555.50000 NGN
10000 ALL77111.00000 NGN