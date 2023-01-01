1 ليك ألباني إلى نيراس نيجيري

تحويل ALL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1 all
8.36 ngn

1.00000 ALL = 8.35635 NGN

Mid-market exchange rate at 19:44
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أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929650.7966861.358555.566857.081.5198783.455
1 EUR1.075710.8571.4613459.773261.4011.6349389.7725
1 GBP1.25521.1668611.7051969.747471.64681.90774104.753
1 CAD0.7361060.6843040.586445140.903142.01691.1187961.4317

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / النيرة النيجيرية
1 ALL8.35635 NGN
5 ALL41.78175 NGN
10 ALL83.56350 NGN
20 ALL167.12700 NGN
50 ALL417.81750 NGN
100 ALL835.63500 NGN
250 ALL2089.08750 NGN
500 ALL4178.17500 NGN
1000 ALL8356.35000 NGN
2000 ALL16712.70000 NGN
5000 ALL41781.75000 NGN
10000 ALL83563.50000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليك ألباني
1 NGN0.11967 ALL
5 NGN0.59835 ALL
10 NGN1.19669 ALL
20 NGN2.39338 ALL
50 NGN5.98345 ALL
100 NGN11.96690 ALL
250 NGN29.91725 ALL
500 NGN59.83450 ALL
1000 NGN119.66900 ALL
2000 NGN239.33800 ALL
5000 NGN598.34500 ALL
10000 NGN1196.69000 ALL