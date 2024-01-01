5 نيراس نيجيري إلى ليك ألباني

تحويل NGN إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.30 all

1.00000 NGN = 0.05925 ALL

Mid-market exchange rate at 03:51
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221555.99550.789546134.45830.83317.010582.869
1 EUR1.08445160.72430.85623145.81333.436818.44789.8673
1 PHP0.01785860.016467910.01410022.401230.5506340.3037831.47992
1 GBP1.266551.1679170.92111170.29839.051521.5446104.958

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليك ألباني
1 NGN0.05925 ALL
5 NGN0.29627 ALL
10 NGN0.59254 ALL
20 NGN1.18508 ALL
50 NGN2.96269 ALL
100 NGN5.92538 ALL
250 NGN14.81345 ALL
500 NGN29.62690 ALL
1000 NGN59.25380 ALL
2000 NGN118.50760 ALL
5000 NGN296.26900 ALL
10000 NGN592.53800 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / النيرة النيجيرية
1 ALL16.87660 NGN
5 ALL84.38300 NGN
10 ALL168.76600 NGN
20 ALL337.53200 NGN
50 ALL843.83000 NGN
100 ALL1687.66000 NGN
250 ALL4219.15000 NGN
500 ALL8438.30000 NGN
1000 ALL16876.60000 NGN
2000 ALL33753.20000 NGN
5000 ALL84383.00000 NGN
10000 ALL168766.00000 NGN