20 نيراس نيجيري إلى ليك ألباني

تحويل NGN إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
1.19 all

1.00000 NGN = 0.05926 ALL

Mid-market exchange rate at 03:50
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221555.99640.789546134.45830.833217.010682.8711
1 EUR1.08445160.72530.856225145.81333.437118.447189.8696
1 PHP0.01785830.016467610.01409992.401190.5506280.303781.47994
1 GBP1.266551.1679270.92221170.29839.051821.5448104.96

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليك ألباني
1 NGN0.05926 ALL
5 NGN0.29628 ALL
10 NGN0.59256 ALL
20 NGN1.18513 ALL
50 NGN2.96281 ALL
100 NGN5.92563 ALL
250 NGN14.81407 ALL
500 NGN29.62815 ALL
1000 NGN59.25630 ALL
2000 NGN118.51260 ALL
5000 NGN296.28150 ALL
10000 NGN592.56300 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / النيرة النيجيرية
1 ALL16.87580 NGN
5 ALL84.37900 NGN
10 ALL168.75800 NGN
20 ALL337.51600 NGN
50 ALL843.79000 NGN
100 ALL1687.58000 NGN
250 ALL4218.95000 NGN
500 ALL8437.90000 NGN
1000 ALL16875.80000 NGN
2000 ALL33751.60000 NGN
5000 ALL84379.00000 NGN
10000 ALL168758.00000 NGN