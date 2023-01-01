نيراس نيجيري إلى فرنك غيني

تحويل NGN إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
11177 gnf

1.00000 NGN = 11.17740 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NGN إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436771.662720.964618.3608
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1121921.1699
1USD0.938050.81357183.1271.347751.55970.9048517.2232
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621310.01876280.01088520.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Guinean Franc
1 NGN11.17740 GNF
5 NGN55.88700 GNF
10 NGN111.77400 GNF
20 NGN223.54800 GNF
50 NGN558.87000 GNF
100 NGN1117.74000 GNF
250 NGN2794.35000 GNF
500 NGN5588.70000 GNF
1000 NGN11177.40000 GNF
2000 NGN22354.80000 GNF
5000 NGN55887.00000 GNF
10000 NGN111774.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / النيرة النيجيرية
1 GNF0.08947 NGN
5 GNF0.44733 NGN
10 GNF0.89466 NGN
20 GNF1.78932 NGN
50 GNF4.47330 NGN
100 GNF8.94659 NGN
250 GNF22.36648 NGN
500 GNF44.73295 NGN
1000 GNF89.46590 NGN
2000 GNF178.93180 NGN
5000 GNF447.32950 NGN
10000 GNF894.65900 NGN