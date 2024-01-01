20 نيراس نيجيري إلى فرنك غيني

تحويل NGN إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
106 gnf

1.00000 NGN = 5.31318 GNF

Mid-market exchange rate at 04:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562751.0844589.89091.470571.662880.95762518.4501
1 GBP1.1678511.26645104.9771.717371.941961.1183621.5465
1 USD0.92210.789609182.89081.356051.533390.8830517.0133
1 INR0.01112460.009525890.012064110.01635950.01849890.01065320.20525

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Guinean Franc
1 NGN5.31318 GNF
5 NGN26.56590 GNF
10 NGN53.13180 GNF
20 NGN106.26360 GNF
50 NGN265.65900 GNF
100 NGN531.31800 GNF
250 NGN1328.29500 GNF
500 NGN2656.59000 GNF
1000 NGN5313.18000 GNF
2000 NGN10626.36000 GNF
5000 NGN26565.90000 GNF
10000 NGN53131.80000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / النيرة النيجيرية
1 GNF0.18821 NGN
5 GNF0.94105 NGN
10 GNF1.88211 NGN
20 GNF3.76422 NGN
50 GNF9.41055 NGN
100 GNF18.82110 NGN
250 GNF47.05275 NGN
500 GNF94.10550 NGN
1000 GNF188.21100 NGN
2000 GNF376.42200 NGN
5000 GNF941.05500 NGN
10000 GNF1882.11000 NGN