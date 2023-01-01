20 Nijerya nairasından Gine frangına

Reel döviz kuru ile NGN → GNF çevirin

20 ngn
223 gnf

1.00000 NGN = 11.14760 GNF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → GNF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 GNF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Gine Frangı
1 NGN11.14760 GNF
5 NGN55.73800 GNF
10 NGN111.47600 GNF
20 NGN222.95200 GNF
50 NGN557.38000 GNF
100 NGN1114.76000 GNF
250 NGN2786.90000 GNF
500 NGN5573.80000 GNF
1000 NGN11147.60000 GNF
2000 NGN22295.20000 GNF
5000 NGN55738.00000 GNF
10000 NGN111476.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Nijerya Nairası
1 GNF0.08971 NGN
5 GNF0.44853 NGN
10 GNF0.89706 NGN
20 GNF1.79412 NGN
50 GNF4.48529 NGN
100 GNF8.97058 NGN
250 GNF22.42645 NGN
500 GNF44.85290 NGN
1000 GNF89.70580 NGN
2000 GNF179.41160 NGN
5000 GNF448.52900 NGN
10000 GNF897.05800 NGN