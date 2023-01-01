2000 Gine frangından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile GNF → NGN çevirin

2.000 gnf
181,41 ngn

1.00000 GNF = 0.09070 NGN

7:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → NGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 NGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.060688.11521.426241.637230.964718.5189
1GBP1.154211.2241101.6991.646111.889631.1134621.3738
1USD0.942850.816927183.08051.344751.543690.909717.4608
1INR0.01134880.009832950.012036510.01618610.01858060.01094960.210167

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Gine frangından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Nijerya Nairası
1 GNF0.09070 NGN
5 GNF0.45351 NGN
10 GNF0.90703 NGN
20 GNF1.81405 NGN
50 GNF4.53513 NGN
100 GNF9.07026 NGN
250 GNF22.67565 NGN
500 GNF45.35130 NGN
1000 GNF90.70260 NGN
2000 GNF181.40520 NGN
5000 GNF453.51300 NGN
10000 GNF907.02600 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Gine Frangı
1 NGN11.02500 GNF
5 NGN55.12500 GNF
10 NGN110.25000 GNF
20 NGN220.50000 GNF
50 NGN551.25000 GNF
100 NGN1102.50000 GNF
250 NGN2756.25000 GNF
500 NGN5512.50000 GNF
1000 NGN11025.00000 GNF
2000 NGN22050.00000 GNF
5000 NGN55125.00000 GNF
10000 NGN110250.00000 GNF