نيراس نيجيري إلى ريال كمبودي

تحويل NGN إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٥٬٣٥٤٫٦٦ khr

1.00000 NGN = 5.35466 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:42 UTC
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NGN إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.61341.43671.662380.964718.3599
1GBP1.1531411.2292102.181.656651.916881.1124321.1708
1USD0.93810.813537183.1271.347751.559450.90517.2232
1INR0.0112850.009786680.012029810.01621310.01875990.0108870.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ريال كمبوديا
1 NGN5.35466 KHR
5 NGN26.77330 KHR
10 NGN53.54660 KHR
20 NGN107.09320 KHR
50 NGN267.73300 KHR
100 NGN535.46600 KHR
250 NGN1338.66500 KHR
500 NGN2677.33000 KHR
1000 NGN5354.66000 KHR
2000 NGN10709.32000 KHR
5000 NGN26773.30000 KHR
10000 NGN53546.60000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / النيرة النيجيرية
1 KHR0.18675 NGN
5 KHR0.93376 NGN
10 KHR1.86753 NGN
20 KHR3.73506 NGN
50 KHR9.33765 NGN
100 KHR18.67530 NGN
250 KHR46.68825 NGN
500 KHR93.37650 NGN
1000 KHR186.75300 NGN
2000 KHR373.50600 NGN
5000 KHR933.76500 NGN
10000 KHR1867.53000 NGN