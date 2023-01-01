500 ريال كمبودي إلى نيراس نيجيري

تحويل KHR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ khr
٩٢٫٤٥ ngn

1.00000 KHR = 0.18489 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 07:03
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KHR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37211.584790.94467.317523.256583.14350.822571
1CAD0.7288111.155010.6884335.3330716.949660.59580.599498
1AUD0.6310.86579510.5960424.6173414.674952.46350.519043
1EUR1.058651.452571.6777317.7466724.620588.01990.8706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / النيرة النيجيرية
1 KHR0.18489 NGN
5 KHR0.92446 NGN
10 KHR1.84893 NGN
20 KHR3.69786 NGN
50 KHR9.24465 NGN
100 KHR18.48930 NGN
250 KHR46.22325 NGN
500 KHR92.44650 NGN
1000 KHR184.89300 NGN
2000 KHR369.78600 NGN
5000 KHR924.46500 NGN
10000 KHR1848.93000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ريال كمبوديا
1 NGN5.40854 KHR
5 NGN27.04270 KHR
10 NGN54.08540 KHR
20 NGN108.17080 KHR
50 NGN270.42700 KHR
100 NGN540.85400 KHR
250 NGN1352.13500 KHR
500 NGN2704.27000 KHR
1000 NGN5408.54000 KHR
2000 NGN10817.08000 KHR
5000 NGN27042.70000 KHR
10000 NGN54085.40000 KHR