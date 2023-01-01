250 ريال كمبودي إلى نيراس نيجيري

تحويل KHR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ khr
٤٦٫٢٣ ngn

1.00000 KHR = 0.18490 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 07:02
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KHR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37211.584910.94487.3173523.263883.160.822504
1CAD0.7288111.15510.6885965.3329616.955360.60780.599449
1AUD0.630950.86572610.5961364.6168814.678352.46980.518959
1EUR1.05841.452231.6774717.7446824.62388.01650.8705

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / النيرة النيجيرية
1 KHR0.18490 NGN
5 KHR0.92451 NGN
10 KHR1.84901 NGN
20 KHR3.69802 NGN
50 KHR9.24505 NGN
100 KHR18.49010 NGN
250 KHR46.22525 NGN
500 KHR92.45050 NGN
1000 KHR184.90100 NGN
2000 KHR369.80200 NGN
5000 KHR924.50500 NGN
10000 KHR1849.01000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ريال كمبوديا
1 NGN5.40829 KHR
5 NGN27.04145 KHR
10 NGN54.08290 KHR
20 NGN108.16580 KHR
50 NGN270.41450 KHR
100 NGN540.82900 KHR
250 NGN1352.07250 KHR
500 NGN2704.14500 KHR
1000 NGN5408.29000 KHR
2000 NGN10816.58000 KHR
5000 NGN27041.45000 KHR
10000 NGN54082.90000 KHR