نيراس نيجيري إلى لوتي ليسوتو

تحويل NGN إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٤٫٦٥ lsl

1.00000 NGN = 0.02465 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436891.662660.9647518.3615
1GBP1.15311.22925102.1841.656781.917111.1123621.1715
1USD0.9380.813504183.1271.34781.559580.90517.2231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621370.01876140.0108870.20719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Lesotho Loti
1 NGN0.02465 LSL
5 NGN0.12326 LSL
10 NGN0.24652 LSL
20 NGN0.49304 LSL
50 NGN1.23260 LSL
100 NGN2.46520 LSL
250 NGN6.16300 LSL
500 NGN12.32600 LSL
1000 NGN24.65200 LSL
2000 NGN49.30400 LSL
5000 NGN123.26000 LSL
10000 NGN246.52000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / النيرة النيجيرية
1 LSL40.56460 NGN
5 LSL202.82300 NGN
10 LSL405.64600 NGN
20 LSL811.29200 NGN
50 LSL2028.23000 NGN
100 LSL4056.46000 NGN
250 LSL10141.15000 NGN
500 LSL20282.30000 NGN
1000 LSL40564.60000 NGN
2000 LSL81129.20000 NGN
5000 LSL202823.00000 NGN
10000 LSL405646.00000 NGN