Nijerya nairasından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile NGN → LSL çevirin

1.000 ngn
12,51 lsl

1.00000 NGN = 0.01251 LSL

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9279555.96960.79466134.34730.802117.068583.0117
1 EUR1.07765160.31560.85633144.77933.193918.393989.4576
1 PHP0.01786680.016579410.01419812.400360.5503360.304961.48316
1 GBP1.25841.1677770.43211169.06238.761421.479104.462

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Nijerya nairasından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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NGN → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Lesotho Lotisi
1 NGN0.01251 LSL
5 NGN0.06254 LSL
10 NGN0.12507 LSL
20 NGN0.25015 LSL
50 NGN0.62537 LSL
100 NGN1.25074 LSL
250 NGN3.12685 LSL
500 NGN6.25370 LSL
1000 NGN12.50740 LSL
2000 NGN25.01480 LSL
5000 NGN62.53700 LSL
10000 NGN125.07400 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Nijerya Nairası
1 LSL79.95260 NGN
5 LSL399.76300 NGN
10 LSL799.52600 NGN
20 LSL1599.05200 NGN
50 LSL3997.63000 NGN
100 LSL7995.26000 NGN
250 LSL19988.15000 NGN
500 LSL39976.30000 NGN
1000 LSL79952.60000 NGN
2000 LSL159905.20000 NGN
5000 LSL399763.00000 NGN
10000 LSL799526.00000 NGN