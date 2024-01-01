5.000 Lesotho lotisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile LSL → NGN çevirin

5.000 lsl
455.559 ngn

1,000L LSL = 91,11₦ NGN

11:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek91,111891,1118
Düşük81,700571,2787
Ortalama87,108682,3919
Değişim11.52%22.23%
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1 LSL → NGN istatistikleri

LSL → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 91,1118, en düşük 81,7005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 87,1086 oldu. LSL → NGN kurundaki değişiklik 11.52 değerindeydi.

LSL → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 91,1118, en düşük 71,2787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 82,3919 oldu. LSL → NGN kurundaki değişiklik 22.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3811,4921,6520,94619,994
1 GBP1,18311,277106,9541,7651,9551,1223,66
1 USD0,9270,783183,7411,3821,5310,87718,525
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Nijerya Nairası
1 LSL91,11180 NGN
5 LSL455,55900 NGN
10 LSL911,11800 NGN
20 LSL1.822,23600 NGN
50 LSL4.555,59000 NGN
100 LSL9.111,18000 NGN
250 LSL22.777,95000 NGN
500 LSL45.555,90000 NGN
1000 LSL91.111,80000 NGN
2000 LSL182.223,60000 NGN
5000 LSL455.559,00000 NGN
10000 LSL911.118,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Lesotho Lotisi
1 NGN0,01098 LSL
5 NGN0,05488 LSL
10 NGN0,10975 LSL
20 NGN0,21951 LSL
50 NGN0,54878 LSL
100 NGN1,09755 LSL
250 NGN2,74387 LSL
500 NGN5,48775 LSL
1000 NGN10,97550 LSL
2000 NGN21,95100 LSL
5000 NGN54,87750 LSL
10000 NGN109,75500 LSL