Lesotho lotisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → USD çevirin

1.000 lsl
52,61 usd

1.00000 LSL = 0.05261 USD

11:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855451.0737589.16371.453911.65230.94842518.3272
1 GBP1.1689811.2552104.2311.69961.931521.1086921.4243
1 USD0.93130.796686183.03951.354051.538820.8832517.0684
1 INR0.01121530.009594060.012042510.01630610.01853110.01063650.205546

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / ABD Doları
1 LSL0.05261 USD
5 LSL0.26303 USD
10 LSL0.52607 USD
20 LSL1.05214 USD
50 LSL2.63034 USD
100 LSL5.26068 USD
250 LSL13.15170 USD
500 LSL26.30340 USD
1000 LSL52.60680 USD
2000 LSL105.21360 USD
5000 LSL263.03400 USD
10000 LSL526.06800 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Lesotho Lotisi
1 USD19.00900 LSL
5 USD95.04500 LSL
10 USD190.09000 LSL
20 USD380.18000 LSL
50 USD950.45000 LSL
100 USD1900.90000 LSL
250 USD4752.25000 LSL
500 USD9504.50000 LSL
1000 USD19009.00000 LSL
2000 USD38018.00000 LSL
5000 USD95045.00000 LSL
10000 USD190090.00000 LSL