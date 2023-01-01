لوتي ليسوتو إلى دولار أمريكي

تحويل LSL إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
52.82 usd

1.00000 LSL = 0.05282 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:58 UTC
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LSL إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60591.437451.661990.96418.3708
1GBP1.1530711.2292102.1711.657511.916431.1115621.1833
1USD0.93810.813537183.121.348451.559090.904317.2334
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622290.01875710.01087950.207332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار أمريكي
1 LSL0.05282 USD
5 LSL0.26409 USD
10 LSL0.52818 USD
20 LSL1.05635 USD
50 LSL2.64088 USD
100 LSL5.28177 USD
250 LSL13.20443 USD
500 LSL26.40885 USD
1000 LSL52.81770 USD
2000 LSL105.63540 USD
5000 LSL264.08850 USD
10000 LSL528.17700 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Lesotho Loti
1 USD18.93310 LSL
5 USD94.66550 LSL
10 USD189.33100 LSL
20 USD378.66200 LSL
50 USD946.65500 LSL
100 USD1893.31000 LSL
250 USD4733.27500 LSL
500 USD9466.55000 LSL
1000 USD18933.10000 LSL
2000 USD37866.20000 LSL
5000 USD94665.50000 LSL
10000 USD189331.00000 LSL