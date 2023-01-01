لوتي ليسوتو إلى جنيه إسترليني

تحويل LSL إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
42.95 gbp

1.00000 LSL = 0.04295 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:49 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LSL إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 GBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.437451.661580.9638518.3581
1GBP1.15311.2296102.2041.657441.915861.1113221.1676
1USD0.937750.813273183.121.347951.558120.903917.215
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621690.01874540.01087460.20711

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Lesotho Loti / جنيه استرليني
1 LSL0.04295 GBP
5 LSL0.21474 GBP
10 LSL0.42948 GBP
20 LSL0.85896 GBP
50 LSL2.14739 GBP
100 LSL4.29478 GBP
250 LSL10.73695 GBP
500 LSL21.47390 GBP
1000 LSL42.94780 GBP
2000 LSL85.89560 GBP
5000 LSL214.73900 GBP
10000 LSL429.47800 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Lesotho Loti
1 GBP23.28410 LSL
5 GBP116.42050 LSL
10 GBP232.84100 LSL
20 GBP465.68200 LSL
50 GBP1164.20500 LSL
100 GBP2328.41000 LSL
250 GBP5821.02500 LSL
500 GBP11642.05000 LSL
1000 GBP23284.10000 LSL
2000 GBP46568.20000 LSL
5000 GBP116420.50000 LSL
10000 GBP232841.00000 LSL