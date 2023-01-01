لوتي ليسوتو إلى دولار أسترالي

تحويل LSL إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
82.27 aud

1.00000 LSL = 0.08227 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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LSL إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.64331.437411.66140.9639518.3619
1GBP1.15311.2296102.2041.657321.915561.1114421.171
1USD0.937650.813273183.121.347851.557880.903917.2178
1INR0.01128120.009784320.012030810.01621570.01874250.01087460.207144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار أسترالي
1 LSL0.08227 AUD
5 LSL0.41137 AUD
10 LSL0.82275 AUD
20 LSL1.64550 AUD
50 LSL4.11374 AUD
100 LSL8.22749 AUD
250 LSL20.56873 AUD
500 LSL41.13745 AUD
1000 LSL82.27490 AUD
2000 LSL164.54980 AUD
5000 LSL411.37450 AUD
10000 LSL822.74900 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Lesotho Loti
1 AUD12.15440 LSL
5 AUD60.77200 LSL
10 AUD121.54400 LSL
20 AUD243.08800 LSL
50 AUD607.72000 LSL
100 AUD1215.44000 LSL
250 AUD3038.60000 LSL
500 AUD6077.20000 LSL
1000 AUD12154.40000 LSL
2000 AUD24308.80000 LSL
5000 AUD60772.00000 LSL
10000 AUD121544.00000 LSL