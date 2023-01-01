لوتي ليسوتو إلى يورو

تحويل LSL إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٤٩٫٥٢ eur

1.00000 LSL = 0.04952 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:49 UTC
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LSL إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.437451.661580.9638518.3581
1GBP1.15311.2296102.2041.657441.915861.1113221.1676
1USD0.937750.813273183.121.347951.558120.903917.215
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621690.01874540.01087460.20711

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / اليورو
1 LSL0.04952 EUR
5 LSL0.24760 EUR
10 LSL0.49521 EUR
20 LSL0.99041 EUR
50 LSL2.47602 EUR
100 LSL4.95205 EUR
250 LSL12.38013 EUR
500 LSL24.76025 EUR
1000 LSL49.52050 EUR
2000 LSL99.04100 EUR
5000 LSL247.60250 EUR
10000 LSL495.20500 EUR
معدلات التحويل اليورو / Lesotho Loti
1 EUR20.19370 LSL
5 EUR100.96850 LSL
10 EUR201.93700 LSL
20 EUR403.87400 LSL
50 EUR1009.68500 LSL
100 EUR2019.37000 LSL
250 EUR5048.42500 LSL
500 EUR10096.85000 LSL
1000 EUR20193.70000 LSL
2000 EUR40387.40000 LSL
5000 EUR100968.50000 LSL
10000 EUR201937.00000 LSL