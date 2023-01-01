لوتي ليسوتو إلى روبية هندية

تحويل LSL إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٤٬٣٩٠٫٣٣ inr

1.00000 LSL = 4.39033 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:52 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LSL إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 INR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.43741.661650.9639518.3611
1GBP1.15311.2293102.1791.657281.915841.1114421.1699
1USD0.93790.813471183.121.348151.558480.904117.2211
1INR0.01128380.009786710.012030810.01621930.01874980.0108770.207184

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Lesotho Loti / الروبية الهندية
1 LSL4.39033 INR
5 LSL21.95165 INR
10 LSL43.90330 INR
20 LSL87.80660 INR
50 LSL219.51650 INR
100 LSL439.03300 INR
250 LSL1097.58250 INR
500 LSL2195.16500 INR
1000 LSL4390.33000 INR
2000 LSL8780.66000 INR
5000 LSL21951.65000 INR
10000 LSL43903.30000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Lesotho Loti
1 INR0.22777 LSL
5 INR1.13887 LSL
10 INR2.27773 LSL
20 INR4.55546 LSL
50 INR11.38865 LSL
100 INR22.77730 LSL
250 INR56.94325 LSL
500 INR113.88650 LSL
1000 INR227.77300 LSL
2000 INR455.54600 LSL
5000 INR1138.86500 LSL
10000 INR2277.73000 LSL