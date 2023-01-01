لوتي ليسوتو إلى راند جنوب أفريقي

تحويل LSL إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
١٬٠٠٠٫٤٦ zar

1.00000 LSL = 1.00046 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:0 UTC
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LSL إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60591.437451.661990.96418.3708
1GBP1.1530711.2292102.1711.657511.916431.1115621.1833
1USD0.93810.813537183.121.348451.559090.904317.2334
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622290.01875710.01087950.207332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / راند جنوب أفريقيا
1 LSL1.00046 ZAR
5 LSL5.00230 ZAR
10 LSL10.00460 ZAR
20 LSL20.00920 ZAR
50 LSL50.02300 ZAR
100 LSL100.04600 ZAR
250 LSL250.11500 ZAR
500 LSL500.23000 ZAR
1000 LSL1000.46000 ZAR
2000 LSL2000.92000 ZAR
5000 LSL5002.30000 ZAR
10000 LSL10004.60000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Lesotho Loti
1 ZAR0.99954 LSL
5 ZAR4.99770 LSL
10 ZAR9.99541 LSL
20 ZAR19.99082 LSL
50 ZAR49.97705 LSL
100 ZAR99.95410 LSL
250 ZAR249.88525 LSL
500 ZAR499.77050 LSL
1000 ZAR999.54100 LSL
2000 ZAR1999.08200 LSL
5000 ZAR4997.70500 LSL
10000 ZAR9995.41000 LSL