100 راند جنوب إفريقي إلى لوتي ليسوتو

تحويل ZAR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ zar
١٠٠ lsl

1.00000 ZAR = 1.00000 LSL

Mid-market exchange rate at 06:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.083990.22111.484461.672940.962918.76
1 GBP1.1437711.2398103.1981.697971.913571.1013421.4583
1 USD0.92260.806582183.23751.369551.543450.888417.3079
1 INR0.01108390.009690120.012013810.01645350.01854270.01067310.207934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Lesotho Loti
1 ZAR1.00000 LSL
5 ZAR5.00000 LSL
10 ZAR10.00000 LSL
20 ZAR20.00000 LSL
50 ZAR50.00000 LSL
100 ZAR100.00000 LSL
250 ZAR250.00000 LSL
500 ZAR500.00000 LSL
1000 ZAR1000.00000 LSL
2000 ZAR2000.00000 LSL
5000 ZAR5000.00000 LSL
10000 ZAR10000.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / راند جنوب أفريقيا
1 LSL1.00000 ZAR
5 LSL5.00000 ZAR
10 LSL10.00000 ZAR
20 LSL20.00000 ZAR
50 LSL50.00000 ZAR
100 LSL100.00000 ZAR
250 LSL250.00000 ZAR
500 LSL500.00000 ZAR
1000 LSL1000.00000 ZAR
2000 LSL2000.00000 ZAR
5000 LSL5000.00000 ZAR
10000 LSL10000.00000 ZAR