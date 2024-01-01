1 Lesotho lotisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile LSL → NGN çevirin

1 lsl
91,28 ngn

1,000L LSL = 91,28₦ NGN

11:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek90,644290,6442
Düşük81,700571,2787
Ortalama87,093082,3867
Değişim10.95%21.61%
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1 LSL → NGN istatistikleri

LSL → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 90,6442, en düşük 81,7005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 87,0930 oldu. LSL → NGN kurundaki değişiklik 10.95 değerindeydi.

LSL → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 90,6442, en düşük 71,2787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 82,3867 oldu. LSL → NGN kurundaki değişiklik 21.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3811,4911,6520,94720,018
1 GBP1,18311,277106,951,7651,9551,1223,688
1 USD0,9270,783183,7481,3821,5310,87718,549
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Nijerya Nairası
1 LSL91,27660 NGN
5 LSL456,38300 NGN
10 LSL912,76600 NGN
20 LSL1.825,53200 NGN
50 LSL4.563,83000 NGN
100 LSL9.127,66000 NGN
250 LSL22.819,15000 NGN
500 LSL45.638,30000 NGN
1000 LSL91.276,60000 NGN
2000 LSL182.553,20000 NGN
5000 LSL456.383,00000 NGN
10000 LSL912.766,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Lesotho Lotisi
1 NGN0,01096 LSL
5 NGN0,05478 LSL
10 NGN0,10956 LSL
20 NGN0,21911 LSL
50 NGN0,54779 LSL
100 NGN1,09557 LSL
250 NGN2,73893 LSL
500 NGN5,47785 LSL
1000 NGN10,95570 LSL
2000 NGN21,91140 LSL
5000 NGN54,77850 LSL
10000 NGN109,55700 LSL