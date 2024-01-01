50 Lesotho lotisinden Nijerya nairasına
Reel döviz kuru ile LSL → NGN çevirin
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|1 LSL → NGN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|91,1118
|91,1118
|Düşük
|81,7005
|71,2787
|Ortalama
|87,1086
|82,3919
|Değişim
|11.52%
|22.23%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LSL → NGN istatistikleri
LSL → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 91,1118, en düşük 81,7005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 87,1086 oldu. LSL → NGN kurundaki değişiklik 11.52 değerindeydi.
LSL → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 91,1118, en düşük 71,2787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 82,3919 oldu. LSL → NGN kurundaki değişiklik 22.23 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lesotho lotisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Nijerya Nairası
|1 LSL
|90,64420 NGN
|5 LSL
|453,22100 NGN
|10 LSL
|906,44200 NGN
|20 LSL
|1.812,88400 NGN
|50 LSL
|4.532,21000 NGN
|100 LSL
|9.064,42000 NGN
|250 LSL
|22.661,05000 NGN
|500 LSL
|45.322,10000 NGN
|1000 LSL
|90.644,20000 NGN
|2000 LSL
|181.288,40000 NGN
|5000 LSL
|453.221,00000 NGN
|10000 LSL
|906.442,00000 NGN