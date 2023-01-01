نيراس نيجيري إلى روبية باكستانية

تحويل NGN إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٣٨٠٫٧٧ pkr

1.00000 NGN = 0.38077 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:45 UTC
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NGN إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662530.964418.362
1GBP1.15311.22925102.1841.656661.916961.1119621.172
1USD0.9380.813504183.1271.34771.559450.904617.2235
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621250.01875990.01088210.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Pakistani Rupee
1 NGN0.38077 PKR
5 NGN1.90386 PKR
10 NGN3.80771 PKR
20 NGN7.61542 PKR
50 NGN19.03855 PKR
100 NGN38.07710 PKR
250 NGN95.19275 PKR
500 NGN190.38550 PKR
1000 NGN380.77100 PKR
2000 NGN761.54200 PKR
5000 NGN1903.85500 PKR
10000 NGN3807.71000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / النيرة النيجيرية
1 PKR2.62625 NGN
5 PKR13.13125 NGN
10 PKR26.26250 NGN
20 PKR52.52500 NGN
50 PKR131.31250 NGN
100 PKR262.62500 NGN
250 PKR656.56250 NGN
500 PKR1313.12500 NGN
1000 PKR2626.25000 NGN
2000 PKR5252.50000 NGN
5000 PKR13131.25000 NGN
10000 PKR26262.50000 NGN