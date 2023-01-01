500 روبية باكستانية إلى نيراس نيجيري

تحويل PKR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

500 pkr
1381.22 ngn

1.00000 PKR = 2.76245 NGN

Mid-market exchange rate at 04:27
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9313583.1650.8077873.67291.36483.751628.4233
1EUR1.0737189.29430.86733.943591.465394.0280930.5181
1INR0.01202430.011198910.009713070.0441640.01641070.04511030.34177
1GBP1.237951.153102.95414.546871.689554.6442935.1866

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / النيرة النيجيرية
1 PKR2.76245 NGN
5 PKR13.81225 NGN
10 PKR27.62450 NGN
20 PKR55.24900 NGN
50 PKR138.12250 NGN
100 PKR276.24500 NGN
250 PKR690.61250 NGN
500 PKR1381.22500 NGN
1000 PKR2762.45000 NGN
2000 PKR5524.90000 NGN
5000 PKR13812.25000 NGN
10000 PKR27624.50000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Pakistani Rupee
1 NGN0.36200 PKR
5 NGN1.80999 PKR
10 NGN3.61998 PKR
20 NGN7.23996 PKR
50 NGN18.09990 PKR
100 NGN36.19980 PKR
250 NGN90.49950 PKR
500 NGN180.99900 PKR
1000 NGN361.99800 PKR
2000 NGN723.99600 PKR
5000 NGN1809.99000 PKR
10000 NGN3619.98000 PKR