1 روبية باكستانية إلى نيراس نيجيري

تحويل PKR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٢٫٧٥ ngn

1.00000 PKR = 2.74897 NGN

Mid-market exchange rate at 04:25
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9312583.180.8076573.67291.364653.751628.4021
1EUR1.0738189.31870.86733.943961.465364.0284730.4982
1INR0.01202210.011195910.009709740.0441560.0164060.04510220.341453
1GBP1.238151.153102.98914.54761.689644.6450435.1661

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupee

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / النيرة النيجيرية
1 PKR2.74897 NGN
5 PKR13.74485 NGN
10 PKR27.48970 NGN
20 PKR54.97940 NGN
50 PKR137.44850 NGN
100 PKR274.89700 NGN
250 PKR687.24250 NGN
500 PKR1374.48500 NGN
1000 PKR2748.97000 NGN
2000 PKR5497.94000 NGN
5000 PKR13744.85000 NGN
10000 PKR27489.70000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Pakistani Rupee
1 NGN0.36377 PKR
5 NGN1.81887 PKR
10 NGN3.63773 PKR
20 NGN7.27546 PKR
50 NGN18.18865 PKR
100 NGN36.37730 PKR
250 NGN90.94325 PKR
500 NGN181.88650 PKR
1000 NGN363.77300 PKR
2000 NGN727.54600 PKR
5000 NGN1818.86500 PKR
10000 NGN3637.73000 PKR