Nijerya nairasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile NGN → PKR çevirin

1.000 ngn
183,95 pkr

1.00000 NGN = 0.18395 PKR

15:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927655.95430.794313134.53430.802317.060683.0136
1 EUR1.078160.31870.85629145.02833.204918.391389.4887
1 PHP0.01787170.016578610.01419572.404350.550490.3049021.4836
1 GBP1.258951.1678370.44371169.37238.778621.4784104.51

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Nijerya nairasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Pakistan Rupisi
1 NGN0.18395 PKR
5 NGN0.91974 PKR
10 NGN1.83948 PKR
20 NGN3.67896 PKR
50 NGN9.19740 PKR
100 NGN18.39480 PKR
250 NGN45.98700 PKR
500 NGN91.97400 PKR
1000 NGN183.94800 PKR
2000 NGN367.89600 PKR
5000 NGN919.74000 PKR
10000 NGN1839.48000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Nijerya Nairası
1 PKR5.43632 NGN
5 PKR27.18160 NGN
10 PKR54.36320 NGN
20 PKR108.72640 NGN
50 PKR271.81600 NGN
100 PKR543.63200 NGN
250 PKR1359.08000 NGN
500 PKR2718.16000 NGN
1000 PKR5436.32000 NGN
2000 PKR10872.64000 NGN
5000 PKR27181.60000 NGN
10000 PKR54363.20000 NGN