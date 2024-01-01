5 Pakistan rupisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile PKR → NGN çevirin

1,000₨ PKR = 6,171₦ NGN

11:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 PKR → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,20346,2034
Düşük6,06105,6392
Ortalama6,14065,9747
Değişim1.82%9.07%
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1 PKR → NGN istatistikleri

PKR → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,2034, en düşük 6,0610 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,1406 oldu. PKR → NGN kurundaki değişiklik 1.82 değerindeydi.

PKR → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,2034, en düşük 5,6392 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9747 oldu. PKR → NGN kurundaki değişiklik 9.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4170,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054188,9540,8353,871,4853,95636,395
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,54214,6361,7794,73843,591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Nijerya Nairası
1 PKR6,17133 NGN
5 PKR30,85665 NGN
10 PKR61,71330 NGN
20 PKR123,42660 NGN
50 PKR308,56650 NGN
100 PKR617,13300 NGN
250 PKR1.542,83250 NGN
500 PKR3.085,66500 NGN
1000 PKR6.171,33000 NGN
2000 PKR12.342,66000 NGN
5000 PKR30.856,65000 NGN
10000 PKR61.713,30000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Pakistan Rupisi
1 NGN0,16204 PKR
5 NGN0,81020 PKR
10 NGN1,62040 PKR
20 NGN3,24080 PKR
50 NGN8,10200 PKR
100 NGN16,20400 PKR
250 NGN40,51000 PKR
500 NGN81,02000 PKR
1000 NGN162,04000 PKR
2000 NGN324,08000 PKR
5000 NGN810,20000 PKR
10000 NGN1.620,40000 PKR