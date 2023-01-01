20 Nijerya nairasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile NGN → PKR çevirin

20 ngn
7.47 pkr

1.00000 NGN = 0.37363 PKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 PKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Pakistan Rupisi
1 NGN0.37363 PKR
5 NGN1.86815 PKR
10 NGN3.73630 PKR
20 NGN7.47260 PKR
50 NGN18.68150 PKR
100 NGN37.36300 PKR
250 NGN93.40750 PKR
500 NGN186.81500 PKR
1000 NGN373.63000 PKR
2000 NGN747.26000 PKR
5000 NGN1868.15000 PKR
10000 NGN3736.30000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Nijerya Nairası
1 PKR2.67645 NGN
5 PKR13.38225 NGN
10 PKR26.76450 NGN
20 PKR53.52900 NGN
50 PKR133.82250 NGN
100 PKR267.64500 NGN
250 PKR669.11250 NGN
500 PKR1338.22500 NGN
1000 PKR2676.45000 NGN
2000 PKR5352.90000 NGN
5000 PKR13382.25000 NGN
10000 PKR26764.50000 NGN