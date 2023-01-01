نيراس نيجيري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل NGN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
47.59 uah

1.00000 NGN = 0.04759 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / هريفنيا الأوكرانية
1 NGN0.04759 UAH
5 NGN0.23794 UAH
10 NGN0.47587 UAH
20 NGN0.95174 UAH
50 NGN2.37936 UAH
100 NGN4.75872 UAH
250 NGN11.89680 UAH
500 NGN23.79360 UAH
1000 NGN47.58720 UAH
2000 NGN95.17440 UAH
5000 NGN237.93600 UAH
10000 NGN475.87200 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / النيرة النيجيرية
1 UAH21.01400 NGN
5 UAH105.07000 NGN
10 UAH210.14000 NGN
20 UAH420.28000 NGN
50 UAH1050.70000 NGN
100 UAH2101.40000 NGN
250 UAH5253.50000 NGN
500 UAH10507.00000 NGN
1000 UAH21014.00000 NGN
2000 UAH42028.00000 NGN
5000 UAH105070.00000 NGN
10000 UAH210140.00000 NGN